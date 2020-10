Estas palabras molestaron tanto a Lina que no se quedó callada y le dio una contundente y fuerte respuesta a la seguidora.

“Usted no es ningún buen ejemplo para las niñas. Le falta cerebro y le sobra estupidez. Deje de andar mostrando ese cu** remendado, ¿no le da pena mostrar eso tan feo? ¿qué hombre va a querer estar con usted con esa actitud?”, dijo la mujer en redes.

Como era de esperarse la imagen recibió cientos de comentarios, entre esos el de una usuaria que arremetió contra ella manifestando que la actriz no era ningún ejemplo para las niñas de ahora.

“Mi señora, jamás he pretendido ser un ejemplo para nadie, yo solo soy actriz, y a eso me dedico. Si usted pretende encontrar figuras públicas para darle ejemplo a sus hijas porque no es capaz de hacerlo desde su casa, déjeme decirle que a la que le sobra estupidez es a usted. Páguese una buena terapia porque se nota que es una mujer llena de vacíos. Y madure que ya está como vieja para esas cosas”, comenzó su mensaje la actriz.

Agregó que “Cerebro tengo y lo uso muy bien. Me aprendo libretos, leo mucho, sé que soy inteligente y que tengo excelente sentido del humor, no me meto y critico la vida de los demás”.

Finalmente se refirió al hecho de que la mujer la criticara por su cola.

“Al que no le gusta que no lo mire, es mi Instagram y si quiero llenarlo de fotos de mi cu** lo hago. Para mí que su rabia es porque seguramente soy el amor platónico de su marido y le arde verlo derritiéndose por mí”, puntualizó.

La pelea entre Lina y la seguidora se volvió tendencia en la web, pues no es la primera vez que la actriz protagoniza este tipo de escenas con algunos de sus seguidores que le lanzan comentarios negativos en sus publicaciones.