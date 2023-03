La fuerte declaración de Piqué sobre Colombia tras separarse de Shakira

A raíz de todo esto, la artista colombiana precisó a través de una entrevista que durante su relación con el también empresario no se sentía completa y que para este tiempo sí; algo que sin duda resultó ser el cierre de ese ciclo. (Le puede interesar: “No me sentía completa, ahora sí”: Shakira habla de su separación con Piqué)

Luego de separarse de la cantante barranquillera, Shakira, el exfutbolista Gerard Piqué no pasa por alto cualquier momento para hacer alusión a este tema, pues al parecer, él le habría sido infiel con quien ahora es su novia, Clara Chía.

Escuchar a SHAKIRA siendo tan honesta y revelando su lado más vulnerable me hace respetarla muchísimo más. No hay nada más valiente que la sinceridad, sobre todo cuando vives momentos difíciles. Siempre es un placer oírla en una entrevista. #Shakira pic.twitter.com/K1M2cpE7B6

Traemos a la memoria cuando en medio de su programa aseguró que tenía un patrocinio con Casio, algo que la empresa desmintió. Aunque el hombre se ve muy enamorado de la joven Clara Chía, no deja de recordar a Shakira en sus apariciones o bien, a Colombia.

Pues bien, para Piqué luego de la cantidad críticas con su relación no le ha quedado de otra que hacer parte de la polémica y es que, siempre tiene una respuesta a cualquier movimiento de la barranquillera.

En esta ocasión, fue él quien tocó el tema refiriéndose a Colombia, el país natal de la cantante. El comentario fue interpretado por muchos internautas como una ‘broma’.

Todo surgió cuando Piqué hablaba sobre un aparente error cometido durante el torneo, “se arma un cristo en México que no puedo entrar”, dijo y luego mencionó el país de su ex. “O en Colombia...Bueno... en Colombia ya lo tengo”, aseguró entre risas.

Afirmando que, probablemente, los colombianos no están muy de acuerdo con la idea de que el exfutbolista tras su separación con la artista barranquillera no es muy bien visto por los colombianos.