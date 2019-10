La fuerte crisis por la que Santiago Alarcón casi acaba con su vida

Muchas veces pensamos que la depresión y la tristeza solo pasa por la vida de la gente del común, sin embargo, la realidad es otra. Esta enfermedad ha tocado la puerta de cientos de personas en el mundo incluyendo celebridades que, aunque creeríamos que lo tienen todo para ser felices, resultan siendo los seres más infelices y afectados por este trastorno.

A propósito del Día de la Salud Mental, el pasado 10 de octubre, Santiago Alarcón, reconocido por su papel protagónico en ‘El man es Germán’, producción de RCN, reveló a través de un video en Instagram algunos de los fuertes momentos que pasó por culpa de la depresión.

Todo comenzó cuando era muy pequeño. Santiago tuvo, en ocasiones, épocas de tristeza muy grandes, vacíos; que se resumían en dolores en el pecho. Pero, aunque contó lo que le sucedía, no recibió ayuda de nadie.

“Siempre me decían que era un malagradecido, porque no agradecía la vida, porque no valoraba lo que tenía a mi alrededor, porque había gente peor que uno, y esas cosas”, recordó.

Agregó que tan solo hace 2 años el problema volvió a su vida. “Esta sensación y esas tristezas fueron aumentando cada día, de cada año; cada vez era más difícil y más difícil. Y esta sensación y este vacío no poder llenarlo con nada y, a veces, no encontrarle sentido a la vida. Hasta que esto que me pasó me llevó a una crisis muy fuerte, muy, muy fuerte, en la que casi termino con mi vida”, dijo.