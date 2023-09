La foto de Nicolás Petro con su hijo Luka que conmueve las redes sociales

En la Clínica Iberoamericana de Barranquilla, el pasado 3 de septiembre, nació el tercer nieto del presidente Gustavo Petro, hijo de Nicolás Petro y Laura Ojeda.

Lukas Petro Ojeda llegó para apaciguar los escándalos en los que se han visto envueltos sus padres. La madre y modelo reveló la noticia del nacimiento de su primogénito en su cuenta de Instagram con más de 423 mil seguidores. Lea aquÍ: ¡Es costeño! Nació Luka, el hijo de Nicolás Petro y Laura Ojeda

“La luz de mis ojos. Nunca había sentido tantos nervios como cuando te vi por primera vez, mi amor absolutamente desbordado. A la vez sentí miedo de verte tan chiquitico, pensar cómo te iba a cargar, que no te me cayeras, ese mismo miedo que me dio la fuerza de saber que te amaré, cuidaré y protegeré con toda mi vida, ese mismo que aunque no me las crea me hace asimilar que soy mamá”, escribió en su publicación.