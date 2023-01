La famosa familia colombiana ‘Los Chicaneros’ llega a Netflix

Esta familia colombiana que reside en Florida son la siguiente cuenta que tienes que tener en tus “follow” ya que no querrás perderte sus ocurrencias de ninguna manera. Si aún no los conoces, aquí te contamos más de ellos.

Aquí, una vez que vieron el alcance y muy buen recibimiento decidieron emprender en este nuevo trabajo familiar, por lo que nos compartieron la manera de realizar los videos comenzando con una lluvia de ideas teniendo un filtro de estas. Una vez elegido el tema proceden con realizar el guion, asignar líneas y concluyen con la grabación, edición y prueba final del video antes de subirlo a redes, en todo este proceso nadie se queda fuera y todos brindan apoyo en ello, dándole el toque especial y familiar a su contenido.

Esta dedicación y la manera tan orgánica de representar las situaciones cotidianas con las que muchos se identifican han sido cruciales para este crecimiento tan impresionante que han tenido, convirtiéndose no solamente en una cuenta divertida, si no que en una cuenta que representa a todos los hispanos que residen en EE.UU. y que viven estas situaciones diario, siendo un impulso para ellos al saber que no están solos. (Le puede interesar: Hospitalizan a modelo trans en Cartagena: ¿le dieron una bebida con vidrios?)

Cabe mencionar que cerraron el 2022 de una manera espectacular haciendo colaboraciones importantes con el comediante y actor venezolano Marko, siendo este unos de los videos favoritos de sus seguidores, también gracias a su contenido tan creativo y acercamiento con su fiel público, Netflix les propuso una colaboración para el estreno de ‘Hocus Pocus 2’.

Así las cosas, no esperes más y corre a seguirlos en redes.

Instagram: @el_chicanero

Facebook: Los Chicaneros

Tik-tok: @los_chicaneros

YouTube: El Chicanero