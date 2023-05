La extrema delgadez que causó el reailty Survivor a actriz cartagenera

Con Londoño la representación femenina en este reality llegó a su fin. La cartagenera también destacó que logró identificar que tenía más fuerza de la que creía y que era capaz de hacer todo lo que se proponía.

“Soy una persona más introvertida y me cuesta coger confianza. Siempre fue un proceso lento conocer a las personas, pero me sentía cómoda en el ambiente. Cuando me fui sintiendo más fuerte y apoyada, me hizo sentir más confianza”, añadió.

Sin embargo, los casi dos meses que luchó en la ‘Isla de los Famosos’ impactaron de manera notable en su aspecto físico. A través de varias fotografías, Catu, como también es conocida, mostró las marcas físicas de su paso por el reality.