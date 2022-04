Según el programa Antena 3, Jennifer aceptó casarse con Ben con la condición de que este le firmara un contrato en el que le exige que deben tener mínimo 4 relaciones sexuales a la semana, de lo contrario no se casaría.

Ahora, la pareja ha dejado claro que el amor todo lo puede y están próximos a dar el sí en el altar, sin embargo, esta vez López no se la puso tan fácil a Ben.

Lo anterior, confirma la hipótesis de que para la actriz un matrimonio no solo debe tener buenos momentos, amor, fidelidad y comprensión sino también una excelente vida sexual, lo que, para ella, garantizará que la llama del amor no se apagará tan rápido. (“Quiero envejecer con él”: JLo habla de su futuro con Ben Affleck)

Hasta el momento no se sabe si Ben ya firmó el contrato, y lo que podría pasar en caso de que este se incumpla. Mientras tanto en redes, los comentarios están divididos, pues muchos apoyan la idea de JLo y otros la critican por obligar a Ben a firmar el documento.

Cabe recordar que López, de 52 años, y Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.

Ahora, tras 20 años, la pareja se volvió a unir y se comprometió.

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me quedé literalmente sin palabras y me dijo: ‘¿Eso es un sí?’ Dije ‘sí, por supuesto que es un sí”. (“Bennifer”: las deslumbrantes fotos de JLo y Ben Affleck en Venecia)

La cantante de 52 años, también contó que estaba llorando cuando Ben, de 49, le pidió que se casara y que la naturalidad de todo lo hizo mucho más romántico.