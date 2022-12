La exreina colombiana que será mamá de gemelos a sus 44 años

Los bebés vendrían a hacerle compañía a su hermanito mayor, Lucian Minski, quien nació hace tres años, fruto de su amor con el empresario de la industria farmacéutica, Elliot Minski.

Como era de esperarse la noticia causó furor en redes, donde cientos de seguidores, entre esos famosos, aprovecharon para elogiar a la exreina por la feliz noticia de que será madre por segunda vez.

Entre las celebridades que han felicitado a la también presentadora se encuentran Juliana Galvis, Carolina Acevedo, Diva Jessurum, Karin Jiménez y Taliana Vargas, quienes en medio de su asombro le desearon lo mejor. (Le puede interesar: Andrea Noceti y la vez que Marlon Moreno la golpeó)

“Te felicito Andre, wow qué emoción”; “No puedo creerlo, Dios te bendiga por esa familia tan linda que tienes y que viene”; “Te ves hermosa para ser mellizos aún la barriga no está tan grande”; “Qué emoción no puedo creerlo que vayas a tener más bebes”; “Divina Andre, te luce mucho esa barriguita”; “Wow no puedo creerlo te ves preciosa con todo Andre y más con esa barriguita de bebés”; “Preciosa esa familia que está creciendo en tu hogar, me parece divino”, fueron algunos de los comentarios.

Noceti cumplió 44 años el pasado 18 de marzo y pese a su edad, luce una figura y un rostro envidiable. La cartagenera estaría ansiosa y emocionada por convertirse nuevamente en mamá de dos. ¡Felicidades!