La exparticipante de reality show de RCN que hoy vende dulces

Su carrera en la televisión iba en ascenso cuando comenzó a participar en producciones televisivas como ‘Celia’, donde interpretó a Mulata Matanza y Candela en ‘La Esclava Blanca’. Pero esto no duraría mucho puesto que no volvería a tener más oportunidades y aunque no se alejó del todo de la televisión, el mundo de la televisión y la actuación ya no eran su prioridad. (Le puede interesar: Así será ‘La Descarga’, el nuevo reality del canal Caracol)