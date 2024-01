La estrofa de la nueva canción de Yina Calderón por la que es criticada

A través de su cuenta de Instagram, con una audiencia de más de 600 mil seguidores, la reconocida influenciadora compartió un adelanto de su próximo sencillo musical, generando una mezcla de reacciones entre sus seguidores.

En el video, la artista se exhibe con un diminuto traje de baño de dos piezas de color amarillo, destacando su figura mientras interpreta una parte de su nueva canción desde el interior de un lujoso automóvil.

“Esta va para los que dicen que tengo el c*** cosido, sueñan conmigo, qué pesar, están confundidos, están como esos influencers, resentidos, no duden de mi reputación si siempre me robo su atención”, dice una parte de la canción.