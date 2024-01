La esposa de Egidio Cuadrado habló del estado de salud del acordeonero

Fanny Maldonado, su esposa, habló sobre el estado de salud de Cuadrado y negó que haya estado internado de gravedad y que la operación que se realizó fue mínima y que se encuentra en observación.

“Está divinamente. La hicieron una pequeña operación, pero todo fue bien. No sé por qué han dicho que estaba en la UCI, que estaba intubado. No, no. Eso no es cierto. No está grave ni estuvo en UCI ni nada de esas cosas, gracias a Dios”, contó Maldonado al medio de comunicación El Tiempo, el pasado domingo 14 de enero, y comentó que posiblemente recibirá de alta este fin de semana.