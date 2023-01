¡La espera terminó! Shakira estrena su nuevo tema con Bizarrap

Shakira es la primera artista no urbana que colabora con Bizarrap, el rapero que ha cobrado fama mundial por su habilidad para crear canciones que se convierten en tendencia rápidamente y la de la colombiana no es la excepción, pues es una de las más esperadas por todos.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice parte de la polémica canción. (¡Se filtró! Parte de la canción de Shakira y Bizarrap donde menciona a Piqué)