La escena de celos que protagonizó Esperanza Gómez

Esperanza Gómez, actriz porno.

“Estar comiendo normalmente en la calle con alguien que me parece atractivo y lindo me cuesta, porque tiene uno que besar muchos sapos para encontrar el tamaño que a mí me gusta, y no solo el tamaño, que lo hagan rico, porque a veces encuentro el tamaño, pero no hay química en la cama y tampoco la manejan bien, entonces no quiero desgastarme en eso... La cita a la comida o a tomar un traguito me da mamera... Mientras que en la industria yo sé que esa persona me da como me gusta, la tiene del tamaño que me gusta y nos damos un besito, chao mi amor y pare de contar, nos vemos dentro de uno o dos años y no pasa absolutamente nada”.

En cuanto a lo peor que le ha tocado vivir, dijo sentirse acosada y con persecución en redes sociales, especialmente en Instagram, por parte de personas que solo la encacillan por su profesión, lo que le ha generado problemas de censura.

“Hay una mano de cobardes detrás de estas pantalla atacándote y tratándose de hacer daño simplemente porque son unos perdedores, frustrados y mediocres, porque no tienen los cojones y la personalidad de expresar y ser lo que de verdad les gustaría ser”, puntualizó.