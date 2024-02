La emotiva historia detrás del protagónico de Jhon Narváez en el Berlinale

¿Cristina Hurtado no va más con La casa de los famosos? Esto es lo que se sabe

¿Cristina Hurtado no va más con La casa de los famosos? Esto es lo que se sabe

“Se busca la voz de un hipopótamo. No es una película animada”. Entonces lo supe: soy yo.

Esta voz mía tan particular tiene que ser la de un hipopótamo. Así que mandé un mensaje y gustó, y me fui a Medellín a conocer a Nelson, el director. Él sabía que Pepe tenía que ser caribeño. “Después de filmar en el Magdalena medio, hacemos lo tuyo”. Pero tuvo que irse de urgencia. “Mejor nos vemos en Santo Domingo”. Bueno, está bien, dije. Yo me sacrifico.

Y en septiembre estaba allá, Buscando a Pepe. Era 2022. No supe más. Solo que el montaje sería intenso. Quienes vieron su película Cocote saben que su cine es radical. Libre y libertario. Osado. No come de nada. El director de la Berlinale la definió mejor: “es Inclasificable”. Lea aquí: ¡Grande! Cartagenero Jhon Narváez ganó premio a ‘Mejor Actor’ en los Macondo

Me escribe contándome de Pepe en la Competencia oficial y preguntando cómo estoy. Yo le resumo el año que tuve. Y él llora, y yo... menos mal me río. Dios es Tremendo comediante. Qué paradoja. Precisamente ahora, después de quedar mudo y creer que hasta ahí llegaba todo, mi voz está en la Berlinale. No tengo palabras.