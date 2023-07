La definitiva: The Rolling Stones “Forty Licks”, en edición limitada

Forty Licks se publicó inicialmente en septiembre de 2002 para celebrar el 40º aniversario de los Stones y marcar el comienzo de su multitudinaria gira Licks. Este espectáculo mundial, montado a la gran escala que sólo los Stones podían reunir, cruzó el globo durante los 14 meses siguientes ofreciendo 117 conciertos y convirtiéndose en la segunda gira más taquillera de la historia hasta ese momento. (Lea aquí: Juan Fernando Velasco se declara amigo del dolor)

La colección, que dura más de 2 horas y media, incluye nada menos que 20 sencillos que llegaron al Top 10 de EE.UU., 13 de los cuales entraron en el Top 5 y 7 llegaron al nº 1, como “Satisfaction”, “Miss You”, “Brown Sugar”, “Paint It, Black”, “Honky Tonk Women”, “Get Off Of My Cloud” y “Angie”. Las estadísticas de los temas de Forty Licks en las listas británicas son bastante similares, con 20 tracks dentro del Top 10, 16 en el Top 5 y 7 en el número 1.

Tras su publicación inicial, Licks vendió siete millones de copias en todo el mundo, y desde entonces se considera la antología definitiva de la carrera discográfica de la banda. Fue la primera colección que reunió grabaciones de referencia de todos los momentos de su inigualable catálogo, desde sus inicios en Decca UK y London US (ABKCO Records), hasta la creación de su propio sello Rolling Stones Records.

Con el lanzamiento de Forty Licks, los fans de los Stones de toda la vida y los recién llegados, podrán disfrutar de una retrospectiva con los éxitos de los 60 que convirtieron a la banda en icono de sucesivas generaciones.