La curiosa revelación que hizo Silvestre Dangond sobre ‘Leandro Díaz’

“Pasaron muchas cosas con el maestro en vida que me hace sentir que todo va unido. Cuando uno ve series de televisión que uno cree que son ficción y de un momento a otro te empieza a pasar lo que creías que era mentira. El maestro, antes de morir, estuvo en mi casa y murió al año siguiente, justo cuando yo estaba tocando en Valledupar y me tocó dar esa noticia desde la tarima. Después de todo eso, a los siete años, me llamaron para ser el protagonista de esta bionovela, siento que no podía decir que no”, explicó Dangond.

“No sé cuantas escenas nos quedan, me he disfrutado muchas, sé que hay escenas fuertes, pero precisamente ayer hice una inesperada, no sabía que la iba a llevar hasta ese clímax, que es la pérdida de un hijo”, contó Dangond.

Agregó que una de las enseñanzas que le deja el rodaje es a “saber esperar”, pues “arrancamos las grabaciones y pasó la primera semana, la segunda y hasta la tercera semana y yo no había cantado una sola canción y me estaba desesperando, yo quería cantar. Luego entendí que las telenovelas no se graban por capítulos, en el orden cronológico como va la historia, pero me estaba desesperando por no cantar”.

Finalmente, el artista reveló que ha tenido que dividir su tiempo entre la música y la novela, pero que es muy disciplinado y profesional en sus cosas. (5 datos que no sabías de Leandro Díaz, a propósito de su bionovela)

“Yo me entregué al proyecto antes de que el canal me llamara. Me vine a Bogotá a vivir desde febrero, por mi cuenta, para prepararme y no llegar con las manos vacías a las grabaciones. Para nadie es un secreto que la actuación es algo nuevo para mí, porque antes había hecho televisión, pero es fácil cuando interiorizas el personaje y comienzas a amarlo. Creo que el reto en la actuación será cuando haga otro personaje que no sea Leandro Díaz, porque yo soy Leandro Díaz, entonces no se me hizo difícil”, mencionó.

El cantante también comentó que una de las frases de Leandro que más logró mover sus fibras y que será escuchada por los colombianos es “¿Qué hago con tanto talento si no hay un bocado de comida en esta casa”.

La bionovela, que el canal RCN estrenará el lunes 19 de septiembre, a las 9:30 de la noche, con 80 capítulos, además podrá verse a través de la plataforma de Prime Video. (Este es el elenco estrella que hará parte de la bioserie de Leandro Díaz)