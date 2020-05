¿La cuarta es la vencida? Falcao García revela el sexo de su bebé

Lo presintió

Durante la misma entrevista, Lorelei Tarón, esposa de Falcao, reveló que antes de hacerse una prueba de embarazo ya sabía que saldría positiva y todo esto porque Dios así se lo manifestó. “Estaba convencida de eso. En ese mes antes de saberlo, compré los test de embarazo, me salió positivo, y el médico me dijo que cómo sabía. Dios me había dicho que me iba dar un varón.”, comentó la bella mujer.

La pregunta que muchos se hacían “¿la fábrica seguirá abierta?” a esto ambos contestaron que con la llegada del niño “Ya es suficiente”.