La crítica de Carlos Vives a la educación infantil: “construimos esclavos”

El padre de cuatro hijos resaltó durante una entrevista a medios estadounidenses que su objetivo principal y el propósito de su trabajo es “que sea para todos”. Y aseguró que como sociedad no se puede subestimar el poder que tienen los medios masivos de comunicación en la educación de las futuras generaciones, así como la importancia del mensaje que deja la música que se produce desde diferentes géneros. Lea aquí: Amazon Music lanza “Pal Mundo” en la voz de Carlos Vives

“Hoy no nos importa que el niño lea, que el niño escriba, que el niño piense. Si no darle todo a través de los dispositivos electrónicos y que no se pregunte, no se cuestione. Y eso no puede ser, porque si no construimos esclavos”, aseveró el cantante de 62 años.

Carlos Vives también sorprende hoy con su sencillo ‘Las mujeres’ que hace al lado del también cantante Juanes.