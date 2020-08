La contundente respuesta de Nelson Velásquez a un seguidor

¿Qué le dijo?

En un principio, Nelson Velásquez expresó que no tiene nada en contra de la comunidad LGTBI pero sí mostró su disgusto con el comentario que lo ha rondado con respecto a su orientación sexual. “No tengo nada en contra de las personas con orientación sexual diferente pero no pertenezco a ningún grupo LGTBI, ni soy gay. Es falso lo que dicen unos cuantos de mí”, escribió.

El intérprete de ‘Entrégame tu amor’ continuó aclarando que su amistad con su acordeonero viene desde que eran pequeños y que incluso cada uno tiene sus familias. “Es falso lo que dicen unos cuantos de mí, y mi gran hermano, Emerson Plata, es mi gran amigo desde la niñez. Tiene su esposa y sus hijos. Yo mi mujer y mis hijos”, manifestó Nelson, que de inmediato le pidió a todos que por favor ese tipo de preguntas no se las hicieran más y que si de verdad fuera homosexual, no tendría ningún problema en confirmarlo.

“No crean tanta pendejada y no me pregunten más esa vaina. Si fuera cierto no tuviera inconveniente con decirlo pero no es así. Te respondo por el respeto que has tenido al preguntar”, concluyó.