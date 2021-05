El reciente ganador del Óscar por su actuación en “The Father”, Anthony Hopkins, quien ha mostrado una personalidad compleja por sus vínculos afectivos, ha hecho una serie de revelaciones donde involucra una relación inexistente con su hija, su lucha contra el alcohol tras 45 años de sobriedad, y a la colombiana de la que asegura salvó su vida. (Lea también: Anthony Hopkins rinde homenaje a Chadwick Boseman al ganar Óscar).

“Cuando llegas a los 83 años, no sé si eres más inteligente o más estúpido, pero desde luego no pierdes el tiempo pensando demasiado en ti mismo”, dijo el actor, y añadió que en sus últimos años ha intentado dejar atrás su lado oscuro tras declarar que de niño fue solitario y humillado.

Hopkins dijo durante una entrevista en 2018 que si tenía nietos, a lo que respondió: “no tengo ni idea” y que tampoco le importaba, pues el actor confesó que abandonó a su hija con la que no tiene ningún tipo de relación y por eso afirmó que “a los hijos no les gustan sus padres, no tienen que quererse entre ellos”.

Luego de tener una vida llena de rabietas y algo compleja que incluso llegó a desatar durante sus grabaciones, y al mismo tiempo mostró inclinación por su adicción al alcohol, el artista aseguró que una mujer colombiana lo salvó de una nueva caída.