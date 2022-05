“Por supuesto que lo extraño. Jamás pensé que él se fuera a ir antes que yo. Decía que, de suceder, luego me iría yo tras él. Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión. No sabía si ésta estaba prendida, apagada o le cambiaban de canal, sólo tenía la vista fija al frente», aseguró la actriz.

Ahora después de este tiempo y tras cumplir sus 72 años, María Antonieta de las Nieves cree estar lista para disfrutar de una relación y compartir momentos.

Eso sí, tiene claro el perfil de hombre que quiere para su vida aunque se demore en llegar, pues dice que no tiene vida social.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada (...) Lo único malo es que no salgo de mi casa y nada más estoy en el circo, y mis amigos cirqueros todos están ocupados”, dijo la ‘Chilindrina’. (¡De infarto! Así luce ‘La Chilindrina’ en bikini a sus 70 años)

Lo que también tiene claro es que no recurrirá a las plataformas para buscar pareja, pues sabe que la persona indicada la encontrará.