La champeta, un género resistente al Covid-19

Con las uñas

“Yo he trabajado desde casa, me traje un estudio pues yo trabajo con Alfredito, The Producer... Él me facilitó el estudio mientras estamos en cuarentena pues él no está trabajando y yo he hecho varias canciones, es más dos van pa’l Imperio. Así me he bandeado o para no estar aburrido y para trabajar desde casa”, comenta Dandy Bway, artista de El Imperio, que ha interpretado grandes éxitos de la champeta como ‘La chica Gucci’ o ‘El conteo’.

Los picós son bautizados por muchos como ‘emisoras ambulantes’ y de hecho, la mayoría de artistas del género le apuestan a que sus canciones suenen en una de estas grandes máquinas porque así garantizan que su canción será escuchada por una gran población pero con la llegada del coronavirus, los famosos ‘exclusivos’ han empezado a reducirse porque producir canciones durante este tiempo no es una labor sencilla por todas las medidas de aislamiento que se han tomado, sobre todo en nuestra ciudad donde las cifras son alarmantes.

La historia de Dandy se repite entre varios de sus colegas, quienes desafían los patrones de grabación y buscan de cualquier forma registrar sus ideas para que cuando llegue el momento de compartirlas con sus seguidores, se las gocen igual o más que sus otras canciones.

Llevando alegrías hasta los hogares

“No te pierdas la grabación de ‘La Gozadera de las Redes’”, leí en un fllyer que me topé en Instagram. A través de sus redes sociales El Imperio promocionaba una especie de baile virtual y que con gran sorpresa me doy cuenta que a la cita ‘asistieron’ más de 30 mil personas. Esta vez a Dj Tremendo le tocó animar frente a unas 6 personas que hacían parte de la logística de la transmisión y una cámara. Los comentarios se disparaban con cada canción pero la euforia de los presentes al video en vivo superaba los límites cuando Tremendo pasaba su micrófono a varios artistas que con su tapabocas, no se negaron a regalarle un espacio de alegría a quienes se conectaron esa noche.

Para ellos no ha sido sencillo, cambiar abruptamente sus itinerarios pero aún así, como pueden buscan la manera de que la champeta siga viva y acompañándonos al igual que en muchos momentos duros que ha atravesado la ciudad. “Es difícil para nosotros que venimos de una rutina de estar tocando de viernes a martes en diferentes escenarios, a hacer transmisiones en vivo y a través del programa Domingos de Rey de Rocha en Tropicana. Transmitimos a los oyentes como si estuviéramos en el picó. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a los champetuos seguidores y a toda a Cartagena que se queden en casa”, manifiesta con nostalgia Leo Iriarte, compañero de fórmula de Chawala y quien no desaprovecha cada oportunidad para invitar a los cartageneros a que escuchen champeta del Rey de Rocha pero desde casa.