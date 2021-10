Y es verdad. No hay barrio popular que en estos momentos no se “espeluque” cuando escuchan la canción. La gente corea la estrofa de el espeluque y dice: “El que no cuida su cartón otro le canta bingo”. Estos artistas tienen la esperanza de que este tema tenga mucho éxito en las fiestas novembrinas de Cartagena.

Los productores musicales fueron Mono máster y Ricky, y las casas productoras que materializaron el video son Mico Producciones y This is soul comedy show, en colaboración de edición con Namy tv.

El Lanzamiento del video será mañana, 15 de octubre, y sus intérpretes esperan que sea del agrado de todos. Estos cantantes de champeta aparecen en Instagram como: @navi_el_especialista y @nandoblackoficial.