La casa de los famosos: así va la placa de nominados de esta semana

En una nueva semana dentro de ‘La Casa de Los Famosos’, la tensión está en su punto más alto. La noche de nominaciones trajo consigo una serie de enfrentamientos y declaraciones sorprendentes entre los participantes, culminando en una acusación de complot contra una de las concursantes.

La segunda nominada de la noche parecía ser Mafe Walker, quien enfrentó duras críticas y señalamientos por parte de sus compañeros, quienes en su mayoría justificaron la elección ya que no tenían una “conexión” con la mujer que asegura hablar en idioma alienígena. “Sos la persona más espiritual que yo he conocido, y genuinamente creo que este no es el lugar para vos.”, fueron las palabras de Karen Sevillano hacia Walker.

La apreciación de Sevillano fue recibida con gratitud por parte de Mafe, quien respondió con respeto, destacando que tanto ella como Sevillano merecen estar en el programa para transmitir sus mensajes al público.