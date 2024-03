La casa de Freddie Mercury está a la venta por primera vez desde 1.980

El santuario de Freddie Mercury en Londres, donde vivió la última década de su vida, está a la venta por primera vez en casi medio siglo, sin su “exquisito desorden”.

Garden Lodge, como se conoce a la casa de ladrillo neogeorgiana en el elegante barrio de Kensington, está a la venta por Knight Frank por ofertas que superan los 30 millones de libras (38 millones de dólares). No cotiza públicamente.

Mercury, el líder de Queen, compró la casa en 1980, el año en que el álbum de la banda "The Game", con los éxitos "Another One Bites the Dust" y "Crazy Little Thing Called Love", encabezó las listas. Según se informa, pagó en efectivo por la propiedad, que estaba cotizada por más de 500.000 libras, según "Mercury: An Intimate Biography of Freddie Mercury".