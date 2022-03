Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a nivel mundial, ‘Bla bla bla’, el nuevo tema de la cantautora colombiana La Ripoll.

Luego de su reaparición en la industria de la música y gracias a la gran aceptación de su música, la artista barranquillera La Ripoll decide hacer el lanzamiento de un nuevo sencillo 'Bla Bla Bla' para complacer a sus fans y además seguir con las exigencias del gremio que vive en un constante movimiento con nuevas propuestas musicales.

“La canción en su mayoría es en español, llegó en un momento que me encontraba sola en mi habitación, escuchando unas melodías que había grabado con mi productor, empecé a escribir líneas a medida que me acordaba de situaciones que viví, lo que me hizo pensar que necesitamos un mundo con menos mentiras y más verdades”, dijo la cantante.