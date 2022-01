‘9 días’ es el primer álbum de Kristal, una novena musical que contiene 9 historias convertidas en canciones, las cuales recogen atmósferas que contrastan entre sí: amor, decepción, empoderamiento, reencuentros, melancolía, tristeza, superación, alegría y renacimiento.

Este álbum reúne 9 temas, donde no solo está Kristal con su voz potente y letras que la identifican, sino también grandes artistas colombianos como Totoy el frío, L´Omy, JuanporDios! y Gotex.

Para este álbum Kristal decidió seguir por la línea del pop urbano, sin dejar de lado el instrumento que más la ha caracterizado durante su carrera, el violín, dándole así un sello sonoro fresco y muy personal.

En la realización de ‘9 días’ participaron reconocidos productores como Sunamy, The music from the Company, V3nom on the beat y 303 music.

“Nueve días representa una novena de difuntos, una metáfora del duelo que se vive cuando se pierde un amor, día a día las fases del duelo, de ‘la tusa’”, dijo Kristal

El vídeo se desarrolla en una novena con un ataúd central que representa el “amor muerto” y cuenta con varias mujeres y hombres de luto que asisten a un velorio, el cual poco a poco se va saliendo de control y termina en una fiesta, “enterrando el desamor” con perreo.