La ‘canción más pegajosa’ de los mundiales es de Shakira: ¿Waka Waka o La La La?

Tras los éxitos de los dos últimos años, este fin de semana sumó un nuevo récord a su enorme lista de reconocimientos: Waka, Waka (This Time For Africa) fue nombrada como “la canción de fútbol más pegadiza”, según los resultados de un nuevo estudio obtenido por SeatPick. Lea aquí: “La loba se viene”: el sexy mensaje de Shakira que revoluciona las redes

Durante la Copa Mundial de la Fifa 2022 en Qatar, la canción volvió a los charts y debutó en el Global Excl. U.S., alcanzando el No. 46, y en el Billboard Global 200 en el No. 96, haciendo historia como la única canción oficial o himno de la Copa del Mundo de años anteriores que aparece en las listas globales de Billboard.

La metodología para seleccionar a Waka Waka incluyó la recopilación de las 25 mejores canciones de la Copa del Mundo de las plataformas Deezer, NME, ThisIsDig y UDiscoverMusic; la extracción de datos de la API de Spotify; y también se consideraron las vistas de los videos en YouTube. Los datos se compilaron el 22 de noviembre de 2022. Lea aquí: Esto es lo que está facturando Shakira con su nuevo álbum

Otros himnos destacados por este estudio fueron La copa de la vida, de Ricky Martin; We Are One (Ole, Ola), de Pitbull, y Live It Up, de Nicky Jam. Aunque La La La, de la Copa del Mundo 2014, no fue el himno de ese mundial, sí se consolidó como la más importante y una de las más escuchadas en Brasil.