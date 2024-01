¿La canción del Carnaval? Mickey Love y Prix 06 lanzan ‘Sírvelo’

El artista cartagenero Mickey Love no deja de sorprendernos con su versatilidad y talento, en esta ocasión nos presenta junto a Prix 06, ‘Sírvelo’, un tema que promete prender las fiestas en la región Caribe. Lea: Mickey Love se une a las mujeres con su canción “Al carajo el amor”

Y es que no es para menos, pues desde que inicia esta canción detona alegría, desparpajo, espeluque y mucho sabor. “Ven, tengo plata en la cartera, mi mujer ya no me pega, tengo lista la maicena, en mis manos dos botellas porque hoy voy a beber”, así empieza el tema con un sonido de fondo que evoca gaita, tambores, pero con el sello de la champeta que no puede faltar.