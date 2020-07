La canción con la que Tito Nieves celebra sus 45 años de carrera

El salsero puertorriqueño Tito Nieves promociona junto a la novel cantante peruana Daniela Darcourt el tema “Si tú te atreves”, como adelanto de sus 45 años como artista e impulsar la carrera de la intérprete, de quien dijo a Efe, cuenta con “el paquete entero” para ser una estrella. Aunque admitió que nunca ha conocido a Darcourt en persona, el cantante de éxitos como “Fabricando fantasías”, “Sonámbulo”, “Almohada” y “I like it like that” aseguró que quedó impresionado con el talento de la artista sudamericana luego de observar los vídeos que ha colgado en redes sociales.

Ante ello, Nieves, de 61 años, resaltó que Darcourt, de 24 años, cuenta “con la voz, el talento” y un gran manejo del escenario, lo que para él la convierte en “una artista completa”.