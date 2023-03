La bachata se enaltece en la voz de Xofi

“Esta canción me transporta a mi origen, representa lo que yo soy, me conecta con lo que crecí, con esas canciones que me acompañaron en mi infancia y desde donde nació el amor por la música, donde empezó todo. Me da mucha alegría que esta nueva etapa en mi proyecto, inicia con una bachata, que grita mi orgullo dominicano y mi amor por la historia de nuestra isla”, afirma Xofi, sobre el proceso creativo del track que da paso a esta nueva faceta musical y que fusiona sus influencias latinas con ritmos actuales. (Lea aquí: Shadia Maraby acierta al empezar, se va un gran festival)

El videoclip filmado en Cap Cana, República Dominicana bajo la dirección de Luis Gómez, recrea en un concepto caribeño, la cultura de la isla y cuenta la historia audiovisual de una relación que no se define a través de situaciones cotidianas y la fuerza del baile, en medio del sublime cielo azul y la inmensidad de su mar.

“Bachateo”, es el primer sencillo de las producciones musicales que Xofi presentará este año y en el que explorará su estilo y sello propio a través de la versatilidad de sus letras y sonidos, que buscan hablarle y cautivar a una nueva generación.

De Quisqueya a Colombia, llevando la bandera de República Dominicana con mucho orgullo, Xofi iniciará la promoción musical de su propuesta por el país visitando las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre otras.