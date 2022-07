La ‘Aurora’ que le dio éxito a Jhosy, un joven talento

Tantas ganas que tú me causas y me llamas en medio de la madrugada, a la hora exacta me llamas”. Es la primera estrofa de ‘Aurora’, una canción que se ha popularizado rápidamente gracias a las redes sociales.

¿Quién la canta? Es la pregunta que muchos se hacen. La sorpresiva y agradable noticia es que se trata de uno de nuestros nuevos talentos: Jhosy es su nombre artístico. Lea aquí: Durante dos días Barranquilla tendrá ‘Baila la Calle edición verano’

¿Quién es Jhosy? Su verdadero nombre es José Domingo Zabaleta Villalobos. Tiene 20 años, nació en Cartagena, pero vive en Tierra Baja (vereda de La Boquilla). Cuando apenas tenía 11 años, Jhosy comenzó a jugar fútbol y en más de una ocasión aseguraba que la música no era lo de él. Pasaron cuatro años y, gracias a la influencia musical de su padre, que es compositor, de su abuela y tíos, empieza a interesarse por la música.