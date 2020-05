La aterradora experiencia de Billie Eilish con un fanático

Según la versión de la cantante y su familia, Rousseau acudió siete veces en total a la casa, cinco de las cuales no llevaba la mascarilla que las autoridades requieren para evitar la propagación del coronavirus.

En las otras dos ocasiones sí llevaba mascarilla, pero se la quitó para hablar con los miembros de la seguridad.

En ningún momento llevaba guantes de plástico.

La Policía se llevó en dos ocasiones a Rousseau, quien, finalmente, tomó un billete de autobús de vuelta a Nueva York, donde vive.

Eilish, de 18 años, hizo historia en la última edición de los Grammy al llevarse los cuatro premios principales de los galardones más importantes de la industria musical: álbum del año (”When We Fall Asleep, Where Do We Go?”), grabación del año, canción del año (ambas por “bad guy”) y mejor nuevo artista.

La cantante presentó recientemente “No Time To Die”, la canción principal de la banda sonora de la nueva película de James Bond, que se estrenará en noviembre después de que su lanzamiento en abril fuera aplazado por la crisis global del coronavirus.