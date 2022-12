La artista que Karol G “rechazó” y cantó con Greeicy y Mike Bahía en Perú

Este fue el caso de la cantante peruana Michelle Soifer, que aunque inició su carrera desde niña, no se hizo reconocida en su país hasta hace poco.

Sin duda, para las novatas que no llevan muchos años de trayectoria en la industria, estas mujeres se convierten en la colaboración que todas quisieran tener. Pues, en este punto no cualquiera se da el lujo de decir “Grabé con Karol G”.

En un intento de internacionalizarse, la joven artista, de acuerdo con lo que contó en un live de Instagram, le propuso a la colombiana durante los Premios Billboard 2021 que escuchara algunas de sus canciones para luego considerar la posibilidad de grabar juntas algún tema.

No obstante, ‘La Bichota’ le habría contestado: “Hasta ahora no he escuchado a ninguna artista peruana que suene. Te voy a estar checando”, según lo narrado por Soifer.