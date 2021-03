El sexteto, Voz Veis, regresa con su música balada-pop en su próximo concierto virtual “Solo por esta vez” el domingo 25 de abril, pese a que hace 11 años se despidieron de los escenarios con la gira “Hasta Pronto Venezuela”.

La agrupación anunció el regreso de sus integrantes a través de redes sociales, para ofrecer un único concierto vía stream. El público podrá deleitar de este epicentro musical sin preocuparse por aglomeraciones, desde el sofá de su casa, con tal de resguardar la seguridad que ameritan en estos tiempos.

La velada será en Miami donde reunirá a los intérpretes Santiago, Luigi, Carlos, Roberto, Luis y Gustavo, contando con varios músicos que han acompañado a Voz Veis durante su carrera.

Según el medio El Farandi, fanáticos esperan escuchar sus grandes éxitos tales como Aunque sea poco, El Farolito, Niña Dura, ¿Qué me has hecho tú?, Pa´ que no puedas olvidar, Un pedacito de tu querer, Segundo Plato, Tan Cerca, Cosita Rica.

Los preparativos del recital iniciaron hace pocos días para complacer a todos los amantes de estas canciones, quienes pedían su retorno a los escenarios