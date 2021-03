Vergüenza. Eso sentía la actriz Jennette McCurdy cuando interpretaba al personaje de Sam Puckett en la serie iCarly. Su papel dio vida a la mejor amiga de la protagonista, interpretado por Miranda Cosgrove.

McCurdy aseguró en su podcast Empty Inside, que nunca pensó en dedicarse a la actuación, pero ahora que ya creció está decidida a dejar esa carrera para siempre, pues dijo que fue su madre quien la sumergió en este mundo del espectáculo desde que era pequeña sin su propia voluntad. Ahora se dedicará a escribir guiones y a dirigir.

La actriz de 28 años, también aseguró en aquella plataforma lo siguiente: “me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté”.

Todos estos comentarios salieron a la luz pública luego de que el elenco de la exitosa serie de Nickelodeon, anunciara a través de una foto publicada en la cuenta de Paramount el regreso de la serie. En la imagen aparecen abrazados los actores Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor, junto con el mensaje “¿Quién está listo para la nueva serie de iCarly?“.

Muchos fanáticos se sorprendieron al no ver la imagen de Jennette, quien no quiso sumarse al elenco pese a interpretar un personaje relevante en la serie, y dijo que el final de las antiguas grabaciones la motivó a dejar de actuar por completo. Incluso contó que una vez su propio agente le dijo que no era “lo suficientemente bonita” para el cine.

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso en el medio cuando tenía 6 años y para los 10 u 11 yo era el principal apoyo financiero para mi familia. Mi familia no tenía mucho dinero, y esta era la salida, que en realidad creo que fue útil para llevarme a cierto grado de éxito“, dijo McCurdy.