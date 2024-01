La actriz colombiana que se exilió en España por amenazas

En sus propias palabras, Vicky Hernández dijo: “A un niño a esa edad, dejarlo, como sea es abandono, por eso, costó mucho, ese costo es invaluable, el dejar a mis hijos solos. Asumí que hasta que me muera voy a estar sola, no me siento mal ni me hace falta”.

La actriz destacó que regresó a Colombia tras este difícil periodo y fue recibida por Pepe Sánchez para integrarse a un elenco. Actualmente, Vicky Hernández reflexiona sobre su carrera y ha expresado que no siente la necesidad de trabajar por motivos económicos, sino más bien por un tema anímico. Le puede interesar: Conozca dónde puede ver los Premios Globos de Oro

A pesar de las dificultades, la actriz sigue siendo reconocida por su dedicación y responsabilidad en su trabajo a lo largo de los años.