La actriz Barbra Streisand exige a Apple que Siri pronuncie bien su apellido

La cantante y actriz estadounidense Barbra Streisand ha revelado este lunes que pidió al director de Apple, Tim Cook, que hiciera que el asistente virtual del iPhone Siri pronunciara bien su apellido.

La estrella de 81 años ha sido entrevistada por la BBC antes de la publicación este martes de su autobiografía, ‘My name is Barbra’, donde también explica esta anécdota. Lea aquí: El hombre tras la voz de Homero Simpson estará en Colombia en noviembre

Cuando se dio cuenta de que Siri pronunciaba mal ‘Streisand’, la intérprete de películas como ‘The Way We Were’, ‘Yentl’ o ‘A Star Is Born’ llamó a Cook para quejarse.