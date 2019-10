¿Kylie Jenner y Travis Scott pusieron fin a su relación?

La farándula internacional está revolucionada por la aparente ruptura de Kylie Jenner y Travis Scott.

La pareja habría puesto punto final a su relación tras dos años juntos y una hija en común: Stormi Webster.

Aunque los rumores comenzaron desde el pasado mes de agosto, solo hasta ahora se hace viral la noticia de su separación, que al parecer se habría dado por problemas de confianza.

Según la revista People, la ruptura sería algo temporal, sin embargo, no se conocen más detalles sobre si piensan volver o no, pues la relación está en la cuerda floja desde que Travis le fue infiel a Jenner.

Uno de los primeros indicios de que la relación no estaba bien, fue el hecho de que Kylie no publique fotos con su pareja desde el 10 de septiembre y, aunque se les vio muy cariñosos celebrando el cumpleaños de ella, no todo ha sido color de rosa, pues en marzo de 2019 se rumoró que él le había sido infiel. Además, este fin de semana Jenner asistió sola con su hija a la boda de Justin Bieber.

En cuanto a Stormi, la única hija de la pareja, medios estadounidenses afirman que decidieron compartir la custodia.

Cabe recordar que la relación de Kylie y Travis comenzó durante el Festival de Coachella, después de que ella terminara con el rapero Tyga.