Kissinger y su gran momento con la champeta

En todos los rincones de la ciudad y otras poblaciones de la Costa Caribe suenan fuerte los temas ‘Bandido sin pistola’ y ‘Toque toque’, dos champetas llenas del sabor que solo los cartageneros saben impregnar.

Su intérprete es Kissinger Castillo Acosta, conocido como Kissinger, un hijo del barrio Nelson Mandela que ya suena en todo el país con el apoyo de la organización OMR, pero sobre todo con su talento y perseverancia.

Desde niño

“El éxito de mis temas se debe a las letras, trato de hacerlas muy comunes, que todos se identifiquen o se reflejen en ellas. En mis canciones narro historias”, dijo el artista.

Pero esa pasión no es de ahora, desde siempre le gustó la música. “Fui un joven en riesgo, pero hacía canciones. Luego entré a una fundación donde me apoyaron para estudiar música en la Institución de Bellas Artes, también aprendí algo de actuación. Dejé los malos pasos, pero el pasado no dejó de perseguirme, así que me fui un tiempo para Venezuela, pero hasta allá llegó mi amor por las artes”, contó.

Su regreso

Más maduro y con metas fijas, volvió hace un tiempo a su tierra natal y los resultados de su esfuerzo se están viendo. “Cuando llegué hice unas canciones que se ‘pegaron’ en los barrios, pero algo pasó y me di un receso. Ahora regreso por la puerta grande. Me mandan videos, me piden fotos, me felicitan, eso me tiene feliz”, agregó.

Explicó que ‘Toque toque’ tiene bases del flamenco español. “Escucho todo tipo de música, busco ser versátil y hacer buenas fusiones”, añadió. El heroico, de 37 años, participó el año pasado como actor de la película ‘el Concursante’, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena -FICCI- y aseguró que lo que vienen son proyectos.

“Yo le canto al pueblo, a la gente que me apoya, quiero demostrar que los sueños se pueden cumplir. Hay que estar concentrado en las metas, hacer las cosas bien y nunca dejar de ser humilde. Como proyectos tengo llevar mi música a todos lados y posicionar ‘la Trampa’, otro tema para mi público”, expresó.