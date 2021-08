Tras la insistencia de sus seguidores y de medios de comunicación, Kimberly se vio obligada a comentar qué es lo que realmente está pasando.

“Lastimosamente, un medio de comunicación me cogió a quemarropa en un evento y me hicieron sentir mal porque no tenía la intención de hablar de eso, pero en vista que sacaron la nota, aún sabiendo que sabían que no quería que la sacaran. Leí los comentarios y fue realmente incómodo para mi ver cómo la gente lanza juicios sin tener argumentos para hacerlos”, dijo al inicio.

Pero todo indica que hubo un comentario que la afectó directamente, al que no dudó en responder. “Señora, no me he separado, ni divorciado, como toda pareja estamos en un proceso. El chisme que están diciendo no tiene nada que ver. Esto es algo que nos compete a nosotros y a nuestra relación”, afirmó.

En un tono más fuerte, la actriz lamentó que muchos estén celebrando esta noticia. “Patético. No puedo creer que la gente se disfrute este tipo de situaciones delicadas. Jamás dije que esto es perfecto. Siempre he dicho que todas las relaciones tienen cosas por trabajar, es algo lógico y normal”, agregó.

Además la barranquillera expresó que decide mantener cosas para ella y su familia. “Porque seamos figuras públicas no quiere decir que no podamos tener vida privada”, finalizó.