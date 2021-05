“Habían muchas personas ofendidas por el tweet que hice ayer: “No supero que Dominican Republic no se ha dejado caer ese postizo de cola de caballo”. Debo decir que esta fue una de mis candidatas favoritas y cuando hice el tweet no me refería a nada ofensivo contra ella, sino que ya quería verla sin el postizo del cabello porque me hubiese encantado que se lo hubiera soltado pero no fue nada ofensivo”, manifestó la barranquillera intentando explicar qué quiso decir realmente.

Pero su aclaración llegó luego de ver el montón de críticas y amenazas por seguidores de la candidata de República Dominicana. “En estos momentos estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas, o sea unas cosas que en realidad lamento mucho que la información haya ofendido a las personas. Aclaro que no lo dije por nada malo o sea que ya no quería verle más ese cabello porque ella es preciosa y me hubiera encantado verla brillar más en la gala final”, dijo.

A la actriz no le quedó otra opción que retractarse de sus palabras, confesó que tantas fueron las amenazas que se vio obligada a eliminar el tweet.

“Fue una apreciación tonta. Le pido mil disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos o que sintieron que haya criticado a su candidata al contrario me parece increíble, seguí todo su proceso en Miss Universo y me parece una mujer espectacular sin embargo me parece prudente aclarar por acá porque creo que el mensaje se salió de control, lo han tomado de una manera como si lo hubiese hecho para ofenderla. Quiero pedir a las personas que están pidiendo amenazas e insultos a mi familia, a los familiares de mi esposo, por favor no hay necesidad de decir cosas tan feas y terribles. No hay que darnos tan duro. De hecho borré el tweet porque esto lo tomaron así, de verdad lo siento mucho”, finalizó.