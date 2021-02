Kim Kardashian West solicitó el divorcio de Kanye West en el Tribunal Superior de Los Ángeles luego de seis años y medio de matrimonio, muestras documentos de la corte.

La decisión lleva al inminente fin de “Kimye” y acaba con una de las uniones de celebridades más seguidas del siglo XXI: el matrimonio de una superestrella de reality shows y un magnate del hip hop y la moda con cuatro hijos, una vasta fortuna que dividir y aún más fama.

West y Karsashian comenzaron a salir en 2012 y tuvieron a su primera hija en 2013. West le propuso matrimonio poco después usando una pantalla gigante en el estadio vacío de los Giants de San Francisco, y se casaron el 24 de mayo de 2014 en una fortaleza renacentista en Florencia, Italia. Era el primer matrimonio para West, de 43 años, y el tercero para Kardashian, de 40.

La solicitud de divorcio llega tras el anuncio de septiembre de que el programa que hizo famosa a su familia, “Keeping Up With The Kardashians”, llegará a su final en 2021 luego de 14 años al aire.

Aunque la unión no fue duradera, sí superó los pronósticos de muchos cínicos que pensaron que su ruina era inevitable dadas sus respectivas personalidades enormes, la conocida volubilidad de West y el hecho de que el matrimonio previo de Kardashian, con el exjugador de la NBA Kris Humphries, fue realmente fugaz.