¡Kim Kardashian cumple 40! Así ha cambiado la estrella de reality

Kim celebra sus 40 con el lanzamiento de su nueva colección de maquillajes. Kim cuando se estrenó su reality. Kourtney, Kim y Khloé. Kris, Khloé, Kim y Kourtney. Nadie puede resistirse al poder de la familia Kardashian. Khloé, Kim y Kourtney. Kim Kardashian en 1994, cuando tenía 14 años. Paris Hilton y Kim Kardashian. La imagen, de 2009, muestra un cambio importante en el estilo de Kardashian. En octubre de 2007 comenzó el programa de telerrealidad que le ha dado la fama a la familia Kardashian-Jenner. La familia de Kim.

La protagonista de “Keeping up with the Kardashians” está de cumpleaños este lunes y con este “antes y después” celebramos su vida.