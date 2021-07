Kim Kardashian se convierte nuevamente en blanco de críticas luego de usar un vestido que muchos consideran “atrevido” para visitar la capilla Sixtina en el Vaticano, donde fue acompañada por Kate Moss y su hija, Lila Moss.

Durante la visita, la empresaria dejó entrever su piel y hombros descubiertos al lucir su vestido diseñado por la firma mexicana de Víctor Barragán, incluso, el vestido tiene un mensaje que explica que el diseñador inspiró su colección en la inquisición mexicana, que persiguió brujas y brujos y a personas que iban en contra de las prácticas de la iglesia católica.

Muchos consideran que más allá de ponerse el vestido, no era apropiado ni ético usarlo en un lugar sagrado, pues miles de feligreses asisten bajo el código de vestimenta que se debería usar para entrar a la basílica de San Pedro o a la capilla Sixtina: no se permiten camisas sin mangas o con escote, no shorts o minifaldas.

La llegada de la aún esposa de Kanye West a la Santa Sede fue durante su visita a Roma, Italia, donde se pasea en compañía de algunos amigos y su equipo de trabajo. Su paso por la ciudad no pasó desapercibido por los paparazzis quienes la abordaron para fotografiarla.

