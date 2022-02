Kevin Roldan sorprendió a sus seguidores con su nuevo tema ‘Quillami’, junto al barranquillero Totoy el Malo, quien quiso mostrar a su ciudad natal Barranquilla en el video de la canción.

El clip ya está disponible en plataformas digitales y en YouTube ya alcanza las más de 70 mil reproducciones.

Sobre la canción, el mismo Totoy contó más detalles.

¿Cómo nació esta canción?

“La canción nació de una manera muy espontánea. Yo me encontraba grabando un video con Snow That product & Brray, y Dayme me dijo para ir a crear con Kevin apenas acabara el video. Yo no conocia aún a Kevin en persona. Apenas llegamos todo vibro positivo, y nos metimos al estudio enseguida. Santiago Munera hizo las guitarras de la canción, y Dayme el beat. Kevin y yo nos encerramos a escribir la letra entre los 2, y nació este palo”, dijo Totoy el Malo.

¿Quiénes la escribieron, compusieron, produjeron, etc?

“Kevin y yo hicimos la letra juntos, Santiago Munera hizo las guitarras, y Dayme hizo el resto de la producción”, explicó Totoy el Malo.