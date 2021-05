“Estoy pensando y aquí meditando ya que este mundo lo estamos acabando. Malos gobernantes lo están administrando, haciendo guerra y así eliminando al que se le cruce, lo van cruzando. Empresas grandes están desempleando, cada día hay más gente mendigando. Son muchos los niños que no están estudiando, ¿están en guerra o están trabajando? Escuelas públicas privatizando, hospitales cerrando, la plata pa’l mercado no está alcanzando. Estamos cansados que sigan engañando a mi pueblo inocente, corruptos dementes, parásitos con plata”, así se escucha en la voz de Kevin Flórez un corto freestyle que compartió en sus redes sociales a raíz de toda la crisis que vive el país desde hace una semana. ‘El rey de la champeta urbana’ acudió a uno de sus géneros favoritos y con el que incluso incursionó en la música, el rap, para desahogarse de todos los hechos que han marcado los últimos días de Colombia.

¡Que sigan en pie!

“Young F, ¿estás de acuerdo con que se sigan haciendo manifestaciones en el país?”, no pasan dos minutos cuando responde contundentemente: “Claro que sí”. ‘El prefe’ fue uno de los pocos artistas locales que el pasado 28 de abril se tomó las calles de Cartagena en medio del Paro Nacional que se adelantó contra la reforma tributaria pero Young F sintió además, que desde su talento también podía levantar su voz, es así como durante la noche de este lunes decidió compartir su freestyle. “Lo tenía hecho pero todo lo que pasó en nuetra ciudad en el Centro, me motivó a lanzarlo en redes”, asegura.

“Mi postura es que lo que está mal, está mal. En este momento Colombia lo que menos necesita que seamos los mismos con los mismos los que nos estemos matando y agrediendo. Ellos cuando se quitan el uniforme son del pueblo y por órdenes de gente que tiene la moral no sé dónde, están matando a su propia gente. La cuestión es que nos concienticemos, esto no es de la izquierda, de la derecha, de si votaste o no. Nos unimos o nos jodemos. Ya basta de los que salimos a marchar son vándalos, que si votaste o no, ya basta de eso”, finaliza el intérprete de ‘Si Dios te hizo para mí’.

Compuesta hace más de 20 años

“Esa canción tiene veinte tantos años, mi papá la compuso cuando yo era un niño y lo más triste es que después de todo este tiempo, sigue siendo actual la misma corrupción”, expresa con tristeza el cantante de champeta Kevin Flórez, que suma miles de compartidas con el freestyle llamado ‘Corrupción’ que compartió en su cuenta de Facebook.

Kevin está de acuerdo con que la ciudadanía se manifieste acerca las problemáticas sociales que vive el país, sin embargo considera que debemos cuidar la forma cómo apoyamos estas marchas. “Tenemos que estar claros con que no debemos dañar y partir porque nos estamos afectando entre nosotros mismos. Hay que ser conscientes de reclamar las cosas sin violencia. Los caínes son los que gobiernan”, asegura.