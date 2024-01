Kelly Reales, influencer cartagenera, precandidata a Miss Universe Colombia

En su más reciente publicación, la creadora de contenido compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde confirmó su inscripción como precandidata a Miss Universe Bolívar 2024. La cartagenera aseguró que para ella no hay sueño ni meta que no pueda cumplir, pues tiene la convicción de que nació para cosas grandes. Lea aquí: En fotos: Así lucen todos los ganadores de La Voz Kids Colombia

“No saben la emoción que siento en todo mi cuerpo, el corazón se me quiere salir, todo el que me conoce y me sigue desde hace mucho, sabe que este es uno de mis grandes sueños y que este año tenga esta oportunidad, es algo indescriptible... Amigos, por fin puedo confesarles lo que tanto me tiene emocionada ¡SOY PRECANDIDATA AL REINADO DE MIS SUEÑOS!”, escribió junto al video.