Kei Linch, el nombre del rap colombiano de exportación

“Ser mujer es difícil, pero hacer rap y ser mujer lo es aún más. Firmar con Sony Music es un sueño, es empezar a cumplir tanto que me propuse, es abrirle camino a tantas mujeres guerreras que levantan familias enteras a punta de su rap. Hoy mi rap es para todas ellas que sueñan con llegar lejos” afirmó Kei cuando se le preguntó sobre lo que representaba estampar su firma en el contrato.

En 2022 las redes se inundaron de la imagen de Linch y de su particular desparpajo y creatividad a la hora de componer, cantar y rapear.

En 2022 las redes se inundaron de la imagen de Linch y de su particular desparpajo y creatividad a la hora de componer, cantar y rapear.

Luciendo su característico cabello rojo y su sonrisa deslumbrante, Kei Linch reivindicó el por qué hace parte del “power woman”, ya que siempre les imprime a sus letras el empoderamiento femenino necesario para ser ejemplo de carácter y dedicación. “Copito me acompaña desde hace 20 años, él es mi amuleto, lo tengo tatuado en mi pecho, él sabe todo lo que he pasado para estar acá. Este es mi recordatorio de lo que soy y de mi inocencia”, relató Kei sobre el osito de peluche que tiene en sus manos y que complementa su mundo, demostrando que detrás de una imagen ruda siempre hay delicadeza y ternura. (Lea aquí: Cristian Better se estrena como compositor con un buen vallenato)

Para Sony Music representa el inicio de una carrera exitosa y llena de triunfos que, como en las propias palabras de Linch, “agradezco infinitamente y estoy lista para llegarle a todos con mi arte”. Esta es una firma que ratifica el compromiso en el desarrollo y la proyección de nuevos talentos para la región.

Kei Linch nació hace 22 años en Madrid Cundinamarca, el ambiente perfecto para que el carácter rebelde y desenfadado de la joven desencadenara en una carrera en ascenso. De condición humilde, Kei a los 8 años le mostró a su madre que podía cantar, pero sabía que aún era necesario alimentarse de vida para llegar donde está hoy. Así fue como inquieta empezó a escuchar exponentes del rap que la influenciaron y le demostraron que con una prosa interesante podía expresar su sentir, sus vivencias y la realidad de la vida por más dura que fuera.

Cuando conoció la escena del rap en Bogotá decidió emprender camino y radicarse en la capital, acción que la llevó a participar en 2020 en la primera edición de Caciques, competencia que busca las promesas del rap y que ganó en franca lid. Posteriormente, Kei Linch hizo su aparición ante la luz pública cuando en 2021 participó en un programa de talentos, logrando llegar a la final, para sorpresa de la misma Linch.