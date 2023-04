Katy Perry habla sobre la peligrosa adicción con la que batalla

Se trata de la ingesta excesiva de alcohol, situación con la que Katy ha luchado varias veces en el pasado. La oriunda de Santa Bárbara, California, habló en una entrevista para la revista estadounidense ‘People’, sobre una promesa que le había hecho al padre de su hija Daisy Dove, que consistía en no consumir bebidas alcohólicas durante seis meses, y aunque no ha sido fácil, lleva más de cinco semanas cumpliéndolo según afirma la cantante.

La intérprete de Roar hizo la revelación durante un evento en Nueva York, donde celebraba con Ryan Seacrest, Lionel Richie y Luke Bryan, sus compañeros en American Idol, el inicio de una nueva temporada del reality. “He hecho un pacto con mi pareja y quiero dejarlo. No puedo ceder, hice una promesa. Tres meses”, expresó la artista. (Le puede interesar: Katy Perry versiona “All You Need Is Love” de The Beatles)